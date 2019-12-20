Авторы Detroit Become Human работают над решением проблем с оптимизацией в PC-версии игры
На днях PC-версия Detroit Become Human получила плановое обновление, которое попутно вышло игре боком. После установки патча игроки стали жаловаться на то, что игра стала «тормозить», «подвисать», а частота кадров утратила стабильность. В некоторых случаях игроки даже отмечали, что игра вовсе перестала запускаться.
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Что ж, к счастью, студии Quantic Dream известно о проблемах, и сегодня она на официальной Twitter-страничке Detroit Become Human заявила, что работает над оптимизацией игры с целью уменьшения «подтормаживаний» и решения проблем с низкой частотой кадров, особенно на процессорах, обладающих менее чем восемью логическими ядрами (потоками).
рекламаКогда следует ожидать улучшения ситуации, пока не сообщается.
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