Издание IGN продолжает время от времени освещать DOOM Eternal. На этот раз журналисты порадовали публикацией 12-минутного (почти 13-минутного) видеоролика с демонстрацией игрового процесса асимметричного сетевого режима Battlemode.

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Напомним, что Battlemode в DOOM Eternal пришёл на смену классическому Deathmatch. Правила вкратце следующие: в одной команде до зубов вооружённый Палач Рока, во второй — два супердемона. Чтобы восполнять здоровье, броню и боеприпасы, Палачу Рока необходимо различными способами истреблять меньших демонов, управляемых компьютером. Выигрывает тот, кто ликвидирует оппонента.

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Релиз DOOM Eternal состоится 20 марта.