Любители считать чужие деньги из издания Polygon взглянули на официальную статистику и пришли к выводу, что в 2019 году амбициозный космосим Star Citizen привлёк рекордную сумму средств от щедрых меценатов. По статистике, в прошлом году пользователи пожертвовали на разработку игры 47,74 млн долларов США, или почти на 10 млн долларов больше, чем за 2018-й год.

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Стоит отметить, что с 2014 года статистика пожертвований выглядела относительно ровной и колебалась от $32,9 млн в год до $37,7 в год. Вероятно, резкий скачок в финансировании связан с развитием игры и желанием разработчиков продемонстрировать это развитие посредством недель открытого доступа с соответствующим привлечением новых игроков/меценатов.

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К слову, по состоянию на начало декабря прошлого года общая сумма пожертвований на разработку Star Citizen составила 250 миллионов долларов.

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Проект активно разрабатывается с 2012 года: в состав Star Citizen входят как различные мультиплеерные режимы, так и масштабная одиночная кампания Squadron 42. Впрочем, когда финальная версия доберётся до прилавков, до сих пор неясно.