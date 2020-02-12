Давайте сразу проясним: все ранее опубликованные слухи о The Division 2 оказались правдой. Компания Ubisoft анонсировала большое расширение «Воители Нью-Йорка» для The Division 2. Свежая порция контента должна выйти уже 3 марта нынешнего года.

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Как и сообщалось ранее, местом действия расширения станет Нью-Йорк. Игрокам придётся разбираться с угрозой, исходящей от бывшего агента Аарона Кинера. Последний умудрился всех предать и захватить власть в Нижнем Манхэттене в тесной кампании с единомышленниками (тоже бывшими агентами).

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Все слухи касательно наполнения «Воителей Нью-Йорка» тоже оказались правдивыми. Игроки смогут рассчитывать на мгновенный переход к 30-му уровню, это позволит сразу отправиться на изучение новой сюжетной «подачки». Разработчики приготовили новые локации из давно полюбившегося Нью-Йорка, переработали систему прогрессии, добавили новых умений и единиц снаряжения, не забыв снабдить приятным контентом высокоуровневых игроков. Специально для последних были представлены тематические сезоны.

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Максимальный уровень теперь поднят до 40-го. Пользовательский интерфейс станет удобнее, совершеннее. Ubisoft также переработает к выходу «Воителей Нью-Йорка» игровой интерфейс с системами модификаций и калибровкой оптики.

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Предзаказать обновление можно уже сейчас, но только в магазине Ubisoft Store. Здесь важно оговориться, что представленная крупная контентная обновка для The Division 2 не входит в сезонный пропуск. Это означает, что её придётся покупать отдельно. За 1499 рублей, например.