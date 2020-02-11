Свежие видеоролики игрового процесса DOOM Eternal
Bethesda Softworks и id Software снова пригласили влиятельных «ютуберов» поиграть в DOOM Eternal, ну а те в свою очередь не стали долго ждать и опубликовали соответствующие видеозаписи на своих каналах, благодаря чему взглянуть на десятки минут геймплея может любой желающий. В данных видео можно не только увидеть прохождение первых уровней одиночной кампании DOOM Eternal, но и взглянуть на сражение с Кибердемоном и другими, не менее опасными демоническими созданиями.
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Стоит отметить, что id Software не только активно и грамотно проводит предпродажную подготовку DOOM Eternal, но и извлекла уроки из ошибок DOOM 2016 и обещает стабильно поддерживать новинку дополнительным контентом уже после релиза. В частности, можно рассчитывать на сюжетные дополнения, различные внутриигровые события, новые карты, оружие, демонов и так далее.
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Релиз DOOM Eternal, напоминаем, запланирован на 20 марта.
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