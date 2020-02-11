Сегодня в Apex Legends временно вернётся режим дуэтов
Будучи уважающим себя современным шутером, Apex Legends радует своих игроков специальными внутриигровыми событиями, приуроченными к различным праздникам. Совсем скоро, например, День святого Валентина, и упускать такую возможность для очередного «ивента» никак нельзя. На этот раз Respawn решила не проявлять особой фантазии и вернёт в игру режим дуэтов. Да, играть можно будет в командах из двух человек вместо стандартных трёх; так сказать, третий лишний.
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Также игроков ждут некоторые косметические элементы на тему Дня святого Валентина, а объём получаемого опыта будет удвоен (но суточный максимум при этом будет ограничен двадцатью тысячами опыта).
рекламаНапомним, что неделю назад Apex Legends отметила первую годовщину со дня запуска и приурочила к данному событию старт четвёртого сезона вместе с релизом новой «легенды» — Ревенанта —, нового боевого пропуска с «косметикой» и нового оружия.
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