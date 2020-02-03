Уже завтра, 4 февраля, в Apex Legends стартует четвёртый и по совместительству праздничный сезон, приуроченный к годовщине со дня выхода игры. До сего дня нас дразнили лишь различными анимационными видеороликами и статьями на официальном сайте Apex Legends, теперь же всё серьёзно: смотрим полноценный геймплейный трейлер четвёртого сезона, который авторы окрестили «Ассимиляцией».

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По сюжету, корпорация Hammond Robotics, которую всем своим механическим сердцем ненавидит новый игровой персонаж — Ревенант — стала выкачивать из местных недр полезные ресурсы, что привело к периодическим выбросам лавы на поверхность и изменению внешнего вида карты «Край света» прямо-таки на постапокалиптический.

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Вместе с новым героем четвёртый сезон также добавит в игру новый боевой пропуск, мощную снайперскую винтовку и ознаменует собой начало нового соревновательного сезона.