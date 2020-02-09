Всего неделю назад в Steam был зафиксирован рекорд «онлайна», на достижение которого сервису понадобилось почти два года. Что и требовалось доказать, в этот раз достижение очередного рекорда не заставило себя долго ждать: как сообщает официальная статистика Steam, сегодня, 9 февраля 2020 года, в системе одновременно присутствовали 19 107 683 игрока. Рекорд недельной давности составлял 18,8 млн игроков.

реклама

Вместе со Steam рекорд «онлайна» в очередной раз обновила и Counter-Strike Global Offensive: если вчера данный пиковый показатель составлял почти 875 тысяч игроков, то сегодня он перевалил за 900 тысяч.

реклама

И если с CSGO всё понятно, то нарастающую популярность Steam, особенно в свете серьёзной конкурентной борьбы, можно списать разве что на смену отношения игроков к сервису: видимо, Steam стали воспринимать больше как своеобразную социальную сеть, нежели как магазин и загрузчик игр.