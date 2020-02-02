Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Steam зафиксирован новый рекорд одновременного «онлайна»

2
Товары за 1 рубль в Ситилинке всего 2 дня
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Обычно новости о тех или иных рекордах «онлайна» касаются отдельных игр, однако сегодня особый случай. Согласно официальной статистике Steam, сегодня в системе одновременно присутствовало 18 801 252 пользователя, что является новым рекордом за последние 23 месяца: предыдущий рекорд — 18 521 247 пользователей — был зафиксирован в середине марта 2018 года. Поскольку ещё не вечер, статистика может измениться, но сам факт остаётся — рекорд марта 2018-го побит.

реклама

С чем связан рост «онлайна» в Steam, можно лишь предполагать, однако портал Steam Database приводит любопытную статистику: в марте 2018 года соотношение «онлайна» к числу находящихся в игре пользователей сервиса было значительно выше, чем сегодня. Возможно, игроки стали использовать Steam больше как своеобразную социальную сеть, чем игровой магазин и «лончер», но бытует и мнение, что статистика «накручена» бот-аккаунтами.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam valve
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Steam зафиксирован новый рекорд одновременного «онлайна»
2
Сетевому шутеру Days of War про Вторую мировую потребовалось три года для выхода из раннего доступа Steam
3
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
78
Бывший креативный директор Dragon Age Майк Лэйдлоу покинул Ubisoft Quebec
+
Второй сезон поддержки гоночной игры GRID начнётся уже совсем скоро
6
Началось открытое бета-тестирование шутера Disintegration
+

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 87
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 60
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 21
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК за МРОТ или среднюю пенсию в январе 2020 года
84
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
8
Лучшие видеокарты AMD и NVIDIA до 17 000 рублей в русском отделении TMall на AliExpress
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
19
Возвращение на остров Уэйк: детальный обзор карты "Остров Уэйк" для Battlefield V
4

Сейчас обсуждают

GeodE
19:20
Я понятия не имею кто там тупой и п...т, но свою ситуацию я описал. Если бы интел был нынче на коне, я бы опять выбрал интел, хотя бы тупо по привычке. Но амд сейчас объективно интересней и рациональн...
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
daniel17
19:19
голубого мерина )
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
daniel17
19:18
неужели 40% скупает дятел, который срет тут в комментах ?)
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
Виолета Строгонова
19:17
Никто райзены не покупает. Их полками не гребут. Нет никаких дифицитов в магазинах. Как был так и продается.
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
daniel17
19:17
по моему лучше досидеть до ддр5 ( а там и нанометры подтянутся к этой же цифре )
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
Kevlar XT
19:15
Хотят просто подкрутить частот и сэкономить тдп. Маркетинг
Intel Core i5-10500H может получить 6 ядер и 8 потоков
Василий Бердников
19:15
Ищу сейчас ноут 1.5-2к$ И есть только Nvidia. AMD в этом ценовом диапазоне вообще не всплывает.
NVIDIA готовится снижать цены на видеокарты на 50-100 долларов в ответ на выход дискретной карты от Intel
daniel17
19:14
иногда мне кажется что зилот не такой мудак как остальные блоггеры, но потом почитаю статью вроде этой и понимаю, что таки да , такой же мудак ))
Геймеры продолжают отдавать предпочтение процессорам Intel, игнорируя производительные процессоры AMD
daniel17
19:11
"Райзены 3ххх принципиально в сборках не использованы?)) " ну не завезли еще их фениксу в эксель , эксель старой сборки ))
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
daniel17
19:10
для змея1945 и прочих лохов объясняю : цель была впихнуть 5700 в сборку 50К и да .. пшел нах )
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем