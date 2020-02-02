Обычно новости о тех или иных рекордах «онлайна» касаются отдельных игр, однако сегодня особый случай. Согласно официальной статистике Steam, сегодня в системе одновременно присутствовало 18 801 252 пользователя, что является новым рекордом за последние 23 месяца: предыдущий рекорд — 18 521 247 пользователей — был зафиксирован в середине марта 2018 года. Поскольку ещё не вечер, статистика может измениться, но сам факт остаётся — рекорд марта 2018-го побит.

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С чем связан рост «онлайна» в Steam, можно лишь предполагать, однако портал Steam Database приводит любопытную статистику: в марте 2018 года соотношение «онлайна» к числу находящихся в игре пользователей сервиса было значительно выше, чем сегодня. Возможно, игроки стали использовать Steam больше как своеобразную социальную сеть, чем игровой магазин и «лончер», но бытует и мнение, что статистика «накручена» бот-аккаунтами.