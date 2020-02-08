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Counter-Strike Global Offensive установила абсолютный рекорд «онлайна»

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Несмотря на преклонный для сетевого шутера возраст, Counter-Strike Global Offensive продолжает удивлять своими впечатляющими статистическими показателями. Всего месяц назад игра побила рекорд среднего «онлайна» двухлетней давности, как сегодня порадовала обновлением сразу двух рекордов — среднего и пикового «онлайнов».

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По статистике за последние тридцать суток, средний «онлайн» в Counter-Strike Global Offensive составлял 503 307 игроков. Пиковый же показатель установился на отметке в 874 875 игроков. Перед нами два абсолютных рекорда: средний «онлайн» стал самым высоким за 7,5 лет существования игры, а пиковый побил предыдущий рекорд (850 000 игроков), зафиксированный в апреле 2016 года.

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Учитывая, что в игре не происходило никаких глобальных изменений, продолжающееся повышение популярности можно связать с её переходом в конце 2018 года на условно-бесплатную модель распространения и наращиванием пользовательской базы в Китае.

Кстати, Valve принялась за наведение порядка в игре. Так, особо «токсичных» товарищей при накоплении жалоб будут отключать от игровых чатов. Решение, конечно, крайне сомнительное, учитывая, что в Counter-Strike Global Offensive очень важна коммуникация (в этом случае лучше обходиться старыми добрыми блокировками доступа), но разработчикам виднее. Наверное.

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