Counter-Strike Global Offensive установила абсолютный рекорд «онлайна»
Несмотря на преклонный для сетевого шутера возраст, Counter-Strike Global Offensive продолжает удивлять своими впечатляющими статистическими показателями. Всего месяц назад игра побила рекорд среднего «онлайна» двухлетней давности, как сегодня порадовала обновлением сразу двух рекордов — среднего и пикового «онлайнов».
реклама
По статистике за последние тридцать суток, средний «онлайн» в Counter-Strike Global Offensive составлял 503 307 игроков. Пиковый же показатель установился на отметке в 874 875 игроков. Перед нами два абсолютных рекорда: средний «онлайн» стал самым высоким за 7,5 лет существования игры, а пиковый побил предыдущий рекорд (850 000 игроков), зафиксированный в апреле 2016 года.
рекламаУчитывая, что в игре не происходило никаких глобальных изменений, продолжающееся повышение популярности можно связать с её переходом в конце 2018 года на условно-бесплатную модель распространения и наращиванием пользовательской базы в Китае.
Кстати, Valve принялась за наведение порядка в игре. Так, особо «токсичных» товарищей при накоплении жалоб будут отключать от игровых чатов. Решение, конечно, крайне сомнительное, учитывая, что в Counter-Strike Global Offensive очень важна коммуникация (в этом случае лучше обходиться старыми добрыми блокировками доступа), но разработчикам виднее. Наверное.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила