Во вторник отечественная студия Owlcat Games запустила на Kickstarter кампанию по сбору средств на Pathfinder Wrath of the Righteous. Сумма по меркам современного игропрома — 300 тысяч долларов — весьма скромная, но тому есть объяснение: большую часть финансов на создание игры Owlcat Games получила в качестве инвестиций, а дело оставалось лишь за малым.

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Впрочем, тех, кому понравилась Pathfinder Kingmaker, оказалось достаточно, чтобы указанная сумма была собрана в первый же день. По состоянию на момент написания данной заметки же разработчикам удалось собрать от щедрых меценатов свыше 800 тысяч долларов.

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Это означает, что авторы смогут проспонсировать создание нового игрового класса — боевого священника, нового компаньона, возможность сражаться верхом, систему расчленения тел и так далее.

Релиз Pathfinder Wrath of the Righteous планируется на начало лета 2021 года.