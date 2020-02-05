В прошлом месяце отечественная студия Owlcat Games рассказала о том, что попросит у игрового сообщества помощи в финансировании Pathfinder Wrath of the Righteous на площадке Kickstarter. Прошло три недели, и вот, кампания по сбору необходимой суммы началась.

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Owlcat Games требуется $300 000. Учитывая размах проекта, этого может показаться недостаточно, но следует помнить, что львиную долю финансов для разработки Pathfinder Wrath of the Righteous студия Owlcat Games уже получила в качестве инвестиций, но для полной реализации замысла оказались необходимы дополнительные средства.

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На момент написания данной заметки сумма, которую «задонатили» щедрые меценаты, составляла почти 150 тысяч долларов, так что своей цели разработчики, скорее всего, достигнут, особенно, принимая во внимание тот факт, что кампания будет продолжаться ещё 35 дней.

Релиз игры состоится ориентировочно в июне 2021 года.