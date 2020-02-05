Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Pathfinder Wrath of the Righteous отправилась на Kickstarter

+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
2080 Super Gigabyte Gaming резко дешевле чем везде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать
RTX 2080 Super - цена преодолела важный рубеж

В прошлом месяце отечественная студия Owlcat Games рассказала о том, что попросит у игрового сообщества помощи в финансировании Pathfinder Wrath of the Righteous на площадке Kickstarter. Прошло три недели, и вот, кампания по сбору необходимой суммы началась.

реклама

Owlcat Games требуется $300 000. Учитывая размах проекта, этого может показаться недостаточно, но следует помнить, что львиную долю финансов для разработки Pathfinder Wrath of the Righteous студия Owlcat Games уже получила в качестве инвестиций, но для полной реализации замысла оказались необходимы дополнительные средства.

реклама

На момент написания данной заметки сумма, которую «задонатили» щедрые меценаты, составляла почти 150 тысяч долларов, так что своей цели разработчики, скорее всего, достигнут, особенно, принимая во внимание тот факт, что кампания будет продолжаться ещё 35 дней.

Релиз игры состоится ориентировочно в июне 2021 года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

owlcat games pathfinder wrath of the righteous
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Respawn рассказала, что умеет Ревенант — новый герой Apex Legends
+
Pathfinder Wrath of the Righteous отправилась на Kickstarter
+
Состоялся релиз Zombie Army 4 Dead War
5
Fallout 76 вместе с обновлением Wastelanders выйдет в Steam в начале апреля
1
Авторы King’s Bounty II в своём первом видеодневнике знакомят нас с игрой
5
Энтузиаст сравнил графику в DOOM Eternal образца 2019 и 2020 годов
23
Ремастер Command & Conquer порадует обновлённым сетевым режимом
10

Интересные материалы

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 62
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 89
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

WarCraft III: Reforged — сравнений версий
41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
22
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
35
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
22
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
+

Сейчас обсуждают

Артём Вейнов
00:56
А что если я скажу тебе ,что прибавка производительности от разгона проца может быть 40% ?)))
Процессор Intel Core i5-10500F не впечатлил экспертов mydrivers
tsaMolotoff
00:49
Райзен тоже разгоняется, уважаемый тролль-нефанат. Тут на самом деле ниже, чем обычно, спокойно выжимал 7400+ на другом плане питания.
Флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K оказался позади AMD Ryzen 9 3900X в тестовом пакете Time Spy Extreme
Аслан Хироуз
00:48
Ты про её цену забыл :)
8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Time Spy Extreme
_exorcist_
00:47
представляю картину, сидишь в кафешке за столом, от стола шнур куда-то к розетке, ибо без розетки то и не поиграешь нифига, и ты сидишь такой и шпилишь, задрачивая посетителей мышкой)))
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
Batareykin
00:47
45нм кор2дуо гонится под сраку до 4,2
Коронавирус поможет Intel отстоять свои позиции на китайском рынке
_exorcist_
00:44
ну если уж и говно брать, то говно с ссд, а не хдд 5400) чтоб не хотелось его выбросить в окно во время использования)
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
Иванов Иван
00:43
ты для начала хоть какой нибудь ссаный комп прикупи. типа срузена. а то так и будешь верещать с телефона всю жизнь😁
Анонс PlayStation 5 вот-вот состоится, запущен сайт-тизер
Аслан Хироуз
00:43
"потому что (внезапно) Intel Core i9-10900K окажется намного быстрее." В плане исчезновения денег из кошелька? Неспорю, думаю окажется быстрее амд в 2 раза. А в игоря какая разница будет? А? Сколько ф...
Флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K оказался позади AMD Ryzen 9 3900X в тестовом пакете Time Spy Extreme
Дмитрий Садов
00:39
скуплю все плойки и боксы новые, и разобью их к чертям, что бы консольщики завыли от боли
Анонс PlayStation 5 вот-вот состоится, запущен сайт-тизер
LoL
00:38
Мой блок питания очень сильно возражает)
10-ядерный Intel Core i9-10900K смог ненамного опередить AMD Ryzen 9 3900X в 3DMark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем