Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Невоспитанным игрокам в Counter-Strike: Global Offensive будут ограничивать доступ к чатам

+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

Компания Valve дала понять, что её беспокоит ситуация с пользователями, которые систематически нарушают правила поведения в играх. На этот раз речь пойдёт о многочисленных поклонниках шутера Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики справедливо полагают, что предложенных и действующих мер по усмирению нарушителей не хватает. Поэтому внедряться будет и кое-что новенькое. Точнее, уже внедряется.

реклама

Одно из самых частых нарушений в CS: GO — это нарушение правил поведения в чатах, в голосовых и текстовых. Собственно, с другими сетевыми проектами всё обстоит схожим образом. Если невоспитанный игрок будет излишне часто сквернословить, то после определённого количества поступивших на него жалоб он сначала получит несколько предупреждений. Если добрым словом угомонить не получится, то за ним последуют дела ограничительные: отключение доступа к голосовому и текстовому чатам. Для снятия «бана» нужно заработать определённое количество опыта. Другие игроки смогут вручную разблокировать нарушителя.

реклама

Valve даже предусмотрела защиту от излишне частых и не всегда обоснованных «репортов»: кто за игрой проводит больше времени — тот имеет больший «вес» для автоматической системы блокировки.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

valve counter-strike global offensive
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Невоспитанным игрокам в Counter-Strike: Global Offensive будут ограничивать доступ к чатам
+
В новом видео по DOOM Eternal показали нарезку красочных добиваний демонов
5
Metro Exodus в Epic Games Store предлагают с большой скидкой
28
Авторы Mutant Year Zero анонсировали новую пошаговую тактику Corruption 2029
5
Отечественная тактика «Партизаны 1941» выйдет в этом году
7
СМИ: пиратский боевик Skull & Bones от Ubisoft если и выйдет, то нескоро
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 28
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
3 февраля 2020 65
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как получить максимум эмоций от апгрейда
96
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
21
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
29
ТОП 6 самых продвинутых товаров Xiaomi по низким ценам на Aliexpress: сушилка для обуви Mijia Deerma HX10, магнитный куб от Xiaomi и многое другое
1
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
11
Как защитить свою информацию от вирусов
29
Топ-3 смартфона января 2020 года
2
ТОП 6 нужных и полезных гаджетов от Xiaomi, которые можно купить на Aliexpress: бесконтактный термометр, лазерный дальномер и многое другое
5
Гаджеты, которые задавали тренды прошедшего десятилетия. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

HuKT0
00:38
Тьфу
В 2021 году Intel потеснит из продажи видеокарты AMD и NVIDIA начального уровня
Phobos
00:35
По заказу отдела маркетинга AMD? Да покупайте на здоровье свои трипперы чтобы юзать их под азотом со всего одним активным ядром..
Мировые рекорды с частотой до 5,55 ГГц установлены с AMD Ryzen Threadripper 3990X на платах MSI, ASRock и ASUS
Сергей Скайокер
00:33
ахеренный проц на 2000 рублей дешевле 9400f , в играх 50/50 в каких то быстрее в каких то медленнее, быстрее- в лучше оптимизированных в многопоток глянь первое попавшееся видео на ютуб и убедись, а с...
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел до 80 долларов – самая низкая цена за всё время продаж
REY_B_
00:33
Для таких процессоров, есть Linux. Для работы, самое то.
Не все редакции Windows 10 готовы к 64-ядерному 128-поточному AMD Ryzen Threadripper 3990X — разница в производительности может превышать 29 % — тестирование AnandTech
REY_B_
00:31
Но уже в 2020 году, Зелоты потеснили умных....
В 2021 году Intel потеснит из продажи видеокарты AMD и NVIDIA начального уровня
Дмитрий Леухин
00:27
Насколько я понимаю основная нагрузка в играх идёт не от разрешения текстур, а от количества вершин которые приходится обрабатывать конвейеру Open GL,чем плавнее модель тем больше на нее нужно потрати...
Microsoft избавит геймеров от покупки новых видеокарт, решив проблему низких fps в 4К
Alex
00:24
а что в нём непонятного? Написали как есть, что блочат по региону, чтобы покупали РСТ. скажите спасибо что вообще телики не заблочили и в кирпич не превратили, они это спокойно могут сделать.
"Серые" версии умных телевизоров Samsung отключают некоторые функции - Samsung от комментариев воздерживается
Тарас Хомин
00:23
Отличная новость. Интел наконецто догонит чип от амд 8-летней давности...Ах да, это уже будет чип 9-летней давности...
В 2021 году Intel потеснит из продажи видеокарты AMD и NVIDIA начального уровня
Nano Orange
00:22
Мировые рекорды с частотой до 5,55 ГГц установлены с AMD Ryzen Threadripper 3990X на платах MSI, ASRock и ASUS
Вадим Минков
00:21
А бедт обновление на honor 9x premium?
Более 20 смартфонов Huawei и Honor получат Android 10 с EMUI 10 в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем