Компания Valve дала понять, что её беспокоит ситуация с пользователями, которые систематически нарушают правила поведения в играх. На этот раз речь пойдёт о многочисленных поклонниках шутера Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики справедливо полагают, что предложенных и действующих мер по усмирению нарушителей не хватает. Поэтому внедряться будет и кое-что новенькое. Точнее, уже внедряется.

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Одно из самых частых нарушений в CS: GO — это нарушение правил поведения в чатах, в голосовых и текстовых. Собственно, с другими сетевыми проектами всё обстоит схожим образом. Если невоспитанный игрок будет излишне часто сквернословить, то после определённого количества поступивших на него жалоб он сначала получит несколько предупреждений. Если добрым словом угомонить не получится, то за ним последуют дела ограничительные: отключение доступа к голосовому и текстовому чатам. Для снятия «бана» нужно заработать определённое количество опыта. Другие игроки смогут вручную разблокировать нарушителя.

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Valve даже предусмотрела защиту от излишне частых и не всегда обоснованных «репортов»: кто за игрой проводит больше времени — тот имеет больший «вес» для автоматической системы блокировки.