Metro Exodus в Epic Games Store предлагают с большой скидкой
Как известно, 15 февраля у PC-версии Metro Exodus истекает период эксклюзивности для Epic Games Store, а это значит, что в указанный день игра наконец-то заглянет на прилавки Steam. Многие ждали этого события целый год, но сегодня появился весомый повод пересмотреть своё решение.
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Ровно неделю — вплоть до 14 февраля, 19:00 по московскому времени — на Metro Exodus во всех изданиях, а также на сезонный абонемент и вышедшее прошлым летом дополнение «Два полковника» будут распространяться крупные скидки в EGS.
рекламаТак, основная игра предлагается с 40-процентной скидкой (959,40 рублей вместо номинальных 1 599 рублей), сезонный абонемент к ней — с 25-процентной скидкой (749,25 рубля вместо номинальных 999 рублей), а дополнение «Два полковника» — с 40-процентной скидкой (191,40 рубля вместо номинальных 319 рублей).
И вот здесь возникает дилемма: остаться верными своим принципам или же купить игру по скидке.
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