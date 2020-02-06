4A Games назвала точное время выхода Metro Exodus в Steam
Студия 4A Games решила, что имеет смысл напомнить об окончании у Metro Exodus периода эксклюзивности для Epic Games Store и на своей официальной страничке в Twitter указала точное время релиза игры в Steam. Ждать осталось всего ничего: Metro Exodus появится на виртуальных прилавках сервиса от Valve уже 15 февраля в 08:00 по московскому времени. Если что, это будет суббота.
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Также стоит напомнить, что за четыре дня до выхода в Steam — 11 февраля — Metro Exodus обзаведётся вторым и последним сюжетным дополнением под названием «История Сэма», которое расскажет нам о том, как американец Сэм пытается вернуться на родину, попутно попадая во Владивосток.
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