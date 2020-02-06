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4A Games назвала точное время выхода Metro Exodus в Steam

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Студия 4A Games решила, что имеет смысл напомнить об окончании у Metro Exodus периода эксклюзивности для Epic Games Store и на своей официальной страничке в Twitter указала точное время релиза игры в Steam. Ждать осталось всего ничего: Metro Exodus появится на виртуальных прилавках сервиса от Valve уже 15 февраля в 08:00 по московскому времени. Если что, это будет суббота.

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Также стоит напомнить, что за четыре дня до выхода в Steam — 11 февраля — Metro Exodus обзаведётся вторым и последним сюжетным дополнением под названием «История Сэма», которое расскажет нам о том, как американец Сэм пытается вернуться на родину, попутно попадая во Владивосток.

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Антон Лукин
19:39
Жидким стулом
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Adam Smith
19:39
Че ты его тролишь, все он правильно понимает ты лучше мечтай как амуда поедет и сколько прибавит когда уберет затыки
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Nikolay Yeryomenko
19:37
Уже они по частотам давно приехали на конечку. И потом что ты там за свой скайлейк всё время повторяешь - как будто мы только скайлейк твой жрать должны.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Axary
19:36
Ещё раз повторю: нынешняя архитектура Интела выжата до предела. IPC в рамках архитектуры КОРЕ наращивалась не один раз и достигла своего предела в СкайЛейках. Именно для роста IPC Интел и наняли Келл...
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Nikolay Yeryomenko
19:33
В том из которого появляются такие тупые вопросы.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
El1x3r7714
19:32
В каком месте лучше?
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Adam Smith
19:30
конечно не хочется, потому что там одни красножопые сидят вместе с администрацией, а ты куйня красножопая)))) ПС быстро слава красножопов сыпался))))
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Nikolay Yeryomenko
19:29
Ну вот собственно это мы и видим в новом i9-10900K - тепло и забота о каждом покупателе. Мало того что этот процессор ещё не вышел, так он разогнанный ещё не будет лучше 3900X и 3950X.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Чувак
19:28
264 он ест
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Чувак
19:26
Невероятные успехи Амудэ и 2,4% за год, лол. Нарасхват прям. Не зря крупные скидочки пошли.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
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