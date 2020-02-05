Любознательные посетители сайта Steam Database обнаружили, что в Steam значительно (в несколько раз, если учитывать цены в российских рублях) выросли цены на игры от издательства Electronic Arts. В частности, если вчера некоторые игры издательства продавались за 299 и 399 рублей, то теперь — за 999 рублей. Особенно занимательно это выглядит, принимая во внимание тот факт, что представленным сейчас в Steam играм Electronic Arts уже по десять, а то и больше лет от роду.

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Официально ситуация никак не прокомментирована, но логично предположить, что скачок цен вызван возвращением Electronic Arts в Steam, о чём компания объявила ещё в прошлом году.

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