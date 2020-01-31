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Dota Underlords покинет ранний доступ в конце февраля

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О том, что «автобатлер» Dota Underlords готовится к выходу из раннего доступа, нам известно ещё с начала января. Теперь же по прошествии трёх недель Valve огласила точную дату — 25 февраля. В этот же день в игре стартует первый сезон.

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Также в Dota Underlords появился новый персонаж по имени Энно. У Энно благородная цель — вывести свой народ из тьмы нищеты и воровства, и на пути к её достижению он готов использовать любое мыслимое средство. Как пишут разработчики, у Энно несколько стилей игры: по настроению его можно использовать как воришку-целителя или как удалённого стрелка, сражающего врагов своими отравленными дротиками.

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Возможно, выход из раннего доступа позволит «онлайну» Dota Underlords выйти из штопора.

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