Dota Underlords уже скоро выберется из раннего доступа
Valve объявила о том, что подготовка к полноценному релизу «автобатлера» Dota Underlords находится на финишной прямой, и что уже скоро состоится релиз версии 1.0, которая ознаменует окончание периода раннего доступа.
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Вместе с релизом версии 1.0 в Dota Underlords стартует первый сезон, а до этого разработчики планируют ввести ещё много изменений. На этой неделе, например, игра пережила изменения баланса лордов и героев, а также правки в баланс отдельных предметов и альянсов.
рекламаСтоит отметить, что после стремительного взлёта Dota Underlords, что называется, сорвалась в штопор: за полгода от рекордного «онлайна» не осталось и следа. Возможно, релиз полной версии пусть и ненадолго, но решит эту проблему.
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