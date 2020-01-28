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Слух: появились первые подробности следующей Resident Evil

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В распоряжении YouTube-канала Residence of Evil, посвящённого понятно какой серии игр, появилась информация касательно её следующей части. И хотя всё звучит правдоподобно, не стоит списывать со счетов бурную фантазию «инсайдеров», а также тот факт, что, согласно слухам, Capcom решила переделать новую Resident Evil и приступила к этому процессу около полугода назад.

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Итак, утечка гласит, что следующая часть Resident Evil не будет носить порядковый номер, вместо этого Capcom использует другое наименование. С точки зрения игрового процесса новинка продолжит идеи Resident Evil 7, так что в игре будет применён вид от первого лица. Главным героем новинки, как сообщается, вновь станет Итан (на сей раз преследуемый неким призраком), а в процессе прохождения мы встретим и Криса Редфилда.

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Сообщается о возвращении классических противников вроде зомби и появления новых, в частности, оборотней. В утечке упоминается, что игра стартует в деревне, а затем действие переносится в замок. Также упоминается наличие снежных и горных локаций. Возможно, действие новой Resident Evil происходит где-то в Европе, но это не точно.

Впрочем, если продолжать верить слухам, то не следует ждать новой Resident Evil в ближайшие годы. А там уж и официальная информация начнёт поступать.

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