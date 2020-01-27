Студия Bluepoint Games, в первую очередь известная как коллектив, готовивший ремейк Shadow of the Colossus, опубликовала на своём официальном сайте обновлённое описание собственной деятельности. Благодаря данному описанию, например, стали известны две вещи: во-первых, в Bluepoint трудятся более 90 разработчиков, а во-вторых, в стенах студии готовится новый проект для «некстгена».

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Авторы описывают его как крупнейший в истории студии проект, который станет визуальным бенчмарком следующего поколения игровых систем.

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Что это за таинственный проект, неизвестно, но в прошлом году в Сеть просачивалась информация о том, что он станет эксклюзивом для PlayStation 5. А учитывая специфику работы Bluepoint Games (мастеров ремейков и переизданий), фанаты предполагают, что нас ждёт ремейк Demon’s Souls.