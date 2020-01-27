Авторы ремейка Shadow of the Colossus трудятся над проектом, призванным стать «визуальным бенчмарком» нового поколения
Студия Bluepoint Games, в первую очередь известная как коллектив, готовивший ремейк Shadow of the Colossus, опубликовала на своём официальном сайте обновлённое описание собственной деятельности. Благодаря данному описанию, например, стали известны две вещи: во-первых, в Bluepoint трудятся более 90 разработчиков, а во-вторых, в стенах студии готовится новый проект для «некстгена».
реклама
Авторы описывают его как крупнейший в истории студии проект, который станет визуальным бенчмарком следующего поколения игровых систем.
рекламаЧто это за таинственный проект, неизвестно, но в прошлом году в Сеть просачивалась информация о том, что он станет эксклюзивом для PlayStation 5. А учитывая специфику работы Bluepoint Games (мастеров ремейков и переизданий), фанаты предполагают, что нас ждёт ремейк Demon’s Souls.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила