О том, что id Software экспериментирует с трассировкой лучей и явно не прочь внедрить поддержку данной технологии в DOOM Eternal, нам известно ещё с лета прошлого года — именно тогда её геймдиректор Марти Стрэттон в свойственной себе манере заявил, что они [id Software] могут сделать это лучше, чем кто-либо. Прямым текстом же факт наличия «рейтрейсинга» в DOOM Eternal никто не подтверждал, и несколько часов назад, похоже, стало известно, почему.

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В беседе с сотрудниками ресурса Digital Foundry Марти Стрэттон упомянул, что команда разработчиков изучала трассировку лучей и внедряла её в ранние версии игры около года назад. Данная «новая игрушка» настолько увлекла технический отдел команды разработчиков, что перестал исполняться главный приоритет — непосредственно игра и её качество. В результате работу над трассировкой лучей было решено отложить.

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Теперь же, когда работа над DOOM Eternal приближается к финишной прямой, в студии вновь начали обсуждать рейтрейсинг. И хотя господин Стрэттон вновь не говорит этого прямым текстом, по всей видимости, трассировка лучей в DOOM Eternal обязательно появится, но произойдёт это уже спустя некоторое время после её релиза. По словам Стрэттона, у id Software много идей касательно трассировки лучей: данную технологию можно использовать не только для отражений, теней и динамического освещения. Так что ожидание оправдается.

Напомним, что DOOM Eternal запланирована к выходу 20 марта на всех актуальных платформах.