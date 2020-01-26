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Похоже, трассировка лучей в DOOM Eternal появится лишь после релиза игры

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О том, что id Software экспериментирует с трассировкой лучей и явно не прочь внедрить поддержку данной технологии в DOOM Eternal, нам известно ещё с лета прошлого года — именно тогда её геймдиректор Марти Стрэттон в свойственной себе манере заявил, что они [id Software] могут сделать это лучше, чем кто-либо. Прямым текстом же факт наличия «рейтрейсинга» в DOOM Eternal никто не подтверждал, и несколько часов назад, похоже, стало известно, почему.

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В беседе с сотрудниками ресурса Digital Foundry Марти Стрэттон упомянул, что команда разработчиков изучала трассировку лучей и внедряла её в ранние версии игры около года назад. Данная «новая игрушка» настолько увлекла технический отдел команды разработчиков, что перестал исполняться главный приоритет — непосредственно игра и её качество. В результате работу над трассировкой лучей было решено отложить.

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Теперь же, когда работа над DOOM Eternal приближается к финишной прямой, в студии вновь начали обсуждать рейтрейсинг. И хотя господин Стрэттон вновь не говорит этого прямым текстом, по всей видимости, трассировка лучей в DOOM Eternal обязательно появится, но произойдёт это уже спустя некоторое время после её релиза. По словам Стрэттона, у id Software много идей касательно трассировки лучей: данную технологию можно использовать не только для отражений, теней и динамического освещения. Так что ожидание оправдается.

Напомним, что DOOM Eternal запланирована к выходу 20 марта на всех актуальных платформах.

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bethesda softworks id software doom eternal
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Chertila
01:08
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korn87
01:06
ужс, автора этого безобразия на мыло!
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Kutuz
01:04
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01:02
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Kyle Reeze
01:02
Короче опять повторяется такая же история как и с Wolfenstein Youngblood. Манили красивыми скриншотами якобы с RTX, а в итоге рейтрейсинг появился спустя полгода. За это время нормальный человек пройд...
Похоже, трассировка лучей в DOOM Eternal появится лишь после релиза игры
linux4ever
01:01
Что тем не менее? Что ваш ответ является высером человека, который не разбирается? Там сотни производителей в коммитах. Прошивка в телефонах это была венда, в которой не было даже прямого доступа к ФС...
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Kutuz
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