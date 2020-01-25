Геймдиректор DOOM Eternal не исключил возможности выпуска игры на консолях нового поколения
После того как представители id Software неоднократно, забыв о всякой скромности, называли DOOM Eternal лучшей игрой из когда-либо созданных в стенах студии, сообщество закономерно предположило, что и с технологической точки зрения новинке нет равных среди своих «родственниц». Официально DOOM Eternal заявлена к релизу на PC, Xbox One и PlayStation 4 (и ещё Nintendo Switch), но, учитывая, что мы живём в период начала перехода к «некстгену», журналисты издания Metro поинтересовались у геймдиректора DOOM Eternal Марти Стрэттона, нет ли у студии планов по выпуску новинки на Xbox Series X и PlayStation 5.
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Ответ журналисты получили вполне обнадёживающий. По словам Стрэттона, сейчас студии пока объявлять нечего — разработчики заняты подготовкой к релизу — но студию впечатляют возможности «железа» новых консолей, и выпуск DOOM Eternal на данных платформах был бы «логичным» шагом.
рекламаНапоминаем, что DOOM Eternal должна выйти 20 марта. Нас ждёт продолжительная кампания с разнообразными локациями, новые виды демонов и новое оружие. Любители мультиплеера, в теории, должны оценить режим Battlemode, в котором до зубов вооружённый Палач Рока вступает в схватку в двумя супердемонами.
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