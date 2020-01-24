Распродажа в честь лунного Нового года началась и в GOG
Только вчера распродажа по случаю наступления Нового года по лунному календарю началась в Steam, как буквально час назад аналогичная распродажа стартовала в сервисе GOG. Поскольку за последние годы набор доступных в GOG игр многократно увеличился, то выбирать определённо есть из чего: в акции принимают участие порядка полутора тысяч различных игр и дополнений к ним.
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Поскольку предложений великое множество, в рамках данного материала мы, как обычно, перечислим несколько наиболее интересных. Естественно, субъективно.
- Grim Dawn за 89 рублей (скидка -80 %);
- Frostpunk за 239 рублей (скидка -60 %);
- полное издание Dragon Age Origins за 249 рублей (скидка -75 %);
- GreedFall за 1 279 рублей (скидка -25 %);
- The Witcher 3 Wild Hunt Издание Игра Года за 449 рублей (скидка -70 %).
рекламаАкция продлится до 31 января, 17:00 по московскому времени.
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