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Распродажа в честь лунного Нового года началась и в GOG

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Только вчера распродажа по случаю наступления Нового года по лунному календарю началась в Steam, как буквально час назад аналогичная распродажа стартовала в сервисе GOG. Поскольку за последние годы набор доступных в GOG игр многократно увеличился, то выбирать определённо есть из чего: в акции принимают участие порядка полутора тысяч различных игр и дополнений к ним.

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Поскольку предложений великое множество, в рамках данного материала мы, как обычно, перечислим несколько наиболее интересных. Естественно, субъективно.

  • Grim Dawn за 89 рублей (скидка -80 %);
  • Frostpunk за 239 рублей (скидка -60 %);
  • полное издание Dragon Age Origins за 249 рублей (скидка -75 %);
  • GreedFall за 1 279 рублей (скидка -25 %);
  • The Witcher 3 Wild Hunt Издание Игра Года за 449 рублей (скидка -70 %).

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Акция продлится до 31 января, 17:00 по московскому времени.

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RussianNeoguy
20:29
Кто-то не знает что такое парсер?
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
vitosol
20:25
Подтвеждаю, но я только память установил 18000 Мгц; GPU и так работает на 2050 Мгц. Напряжение не менял.
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Valik Banec
20:24
Вы про зелёных когда напишите?
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
Valik Banec
20:23
У тебя хостинг виртуалок?
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
Valik Banec
20:22
А чё зелёный и тебе не спится? у зелёных до этого точно такие баги были. Зелот и его компания явно бухали.
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
Авпжшощодлавы Авыфпвырывры
20:21
бред какой то она в простое кушает меньше 7 вт
О многоликой роли домашнего ПК, энергоэффективности, необходимости апгрейда и чем не угодила видеокарта RX570 моему SSD
Valik Banec
20:19
Зелот хейтер АМД! Зы у зелёных по лету тоже была дырка для получения прав админа. Я уже не говорю про ведройд. Но Зелот и пару его преспешников тут АМД хейтят прям с пеной. вообще весело за ними наблю...
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
ApontiPiP
20:18
Ну, пусть собирают информацию для статистики, потом может где её почитаю, интересно будет. Теории заговора повсюду, тфу
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
Алексей Полянский
20:18
Из бульдозеров 4100 и 6300 лично мне понравились. Долго цена была завышена, но вот 4100 заметно быстрее например 3240 был. Особенно в лайт разгончике вообще сказка. А 6300 и игрухи тащил, да и неплохо...
Клиенты Intel уже располагают образцами 10-нм серверных процессоров Ice Lake
ApontiPiP
20:16
Тут дело в другом, что интел потом заплатки выпускает и это снижает производительность и страдают обычные юзеры, которые, в принципе, и без этих заплаток не плохо жили
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
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