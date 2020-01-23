Не успела в Steam громко отгреметь гигантская зимняя распродажа, как на смену ей пришла распродажа, приуроченная к началу нового года по лунному календарю (он же Китайский Новый год). Предложений в рамках данной распродажи поменьше, чем на зимней распродаже, но всё равно много; мы же со своей стороны перечислим несколько субъективно интересных из них.

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Assassin’s Creed Odyssey со скидкой в -60 % (799 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);

со скидкой в -60 % (799 рублей вместо номинальных 1 999 рублей); Hitman 2 со скидкой в -67 % (475 рублей вместо номинальных 1 445 рублей);

со скидкой в -67 % (475 рублей вместо номинальных 1 445 рублей); Star Wars Jedi Fallen Order со скидкой в -20 % (2 799 рублей вместо номинальных 3 499 рублей);

со скидкой в -20 % (2 799 рублей вместо номинальных 3 499 рублей); Resident Evil 2 Remake со скидкой в -67 % (659 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);

со скидкой в -67 % (659 рублей вместо номинальных 1 999 рублей); Red Dead Redemption 2 со скидкой в -20% (1 999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей). Кроме того, на специальные издания RDR2 распространяются более внушительные скидки, практически сравнивающие их по стоимости с базовым изданием.

Также в рамках распродажи игроки могут получать специальные подарки-жетоны, которые можно обменять на обои профиля, эффекты и стикеры для чата и тому подобную мелочёвку.

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Распродажа продлится до 27 января, 21:00 по московскому времени.