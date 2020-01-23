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В Steam стартовала распродажа в честь лунного Нового года

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Не успела в Steam громко отгреметь гигантская зимняя распродажа, как на смену ей пришла распродажа, приуроченная к началу нового года по лунному календарю (он же Китайский Новый год). Предложений в рамках данной распродажи поменьше, чем на зимней распродаже, но всё равно много; мы же со своей стороны перечислим несколько субъективно интересных из них.

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  • Assassin’s Creed Odyssey со скидкой в -60 % (799 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);
  • Hitman 2 со скидкой в -67 % (475 рублей вместо номинальных 1 445 рублей);
  • Star Wars Jedi Fallen Order со скидкой в -20 % (2 799 рублей вместо номинальных 3 499 рублей);
  • Resident Evil 2 Remake со скидкой в -67 % (659 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);
  • Red Dead Redemption 2 со скидкой в -20% (1 999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей). Кроме того, на специальные издания RDR2 распространяются более внушительные скидки, практически сравнивающие их по стоимости с базовым изданием.

Также в рамках распродажи игроки могут получать специальные подарки-жетоны, которые можно обменять на обои профиля, эффекты и стикеры для чата и тому подобную мелочёвку.

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Распродажа продлится до 27 января, 21:00 по московскому времени.

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RandomXP
22:47
Вот мне тоже пришла эта идея сразу, как печатную плату увидел. Но прошивать надо в 5700XT сразу. Если такое прокатит - это будет реально бомбический хит сезона))
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
Денис Гоев
22:45
Карта получилась хорошей, но из-за тенденций АМД выпускать товары с сырыми дровами, возникают некоторые неприятные ситуации. А так за свою цену карта отличная
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
RandomXP
22:45
Потенциал явно ограничен софтом. Надо под воду и 2+ ГГц по чипу. Вообще карта норм, с потенциалом. Вот только цена ей $250 максимум. Думаю что такую цену мы увидим ещё в этом году.
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
Farid Kovalenko
22:44
Не помню за остальное, помню что ассасин в егс был за 300 с чемто рублей самая топовая версия.
В Steam стартовала распродажа в честь лунного Нового года
Константин Липатников
22:39
Как владелец 5700 соглашусь
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
Александр Петросян
22:36
Даже если платить будут за то, чтобы в неё играть ещё сто раз подумаю, тупейший геймплей, где бегаешь по коридорам одним и тем же, за тобой гоняется бот с тупыми правилами и при этом отсутствует напро...
Ремейк Resident Evil 3 будет находиться под защитой Denuvo
N1ghtwish
22:36
Я не разговариваю, а пишу своё мнение о продукции этой компании, всеми возможными силами порчу ей репутацию, и как владелец системы на АМД, я имею полное право высказывать свое мнение.
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
broxxa
22:35
Лучше бы инженеров наняли,а то их два бухих индуса невывозят
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