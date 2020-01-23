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Автор God of War прокомментировал ситуацию, произошедшую с Cyberpunk 2077

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На прошлой неделе CD Projekt RED на пять месяцев отложила релиз Cyberpunk 2077, а вчера в Сети с подачи польского инсайдера Бориса Неспилака появилась информация о том, что первопричиной переноса игры стала никудышная оптимизация проекта под консоли текущего поколения, в особенности — под Xbox One.

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Данный слух прокомментировал творческий руководитель God of War (2018) Кори Барлог. Разработчик вступился за CD Projekt RED, заявив, что происходящее с Cyberpunk 2077 — нередкое явление в игровой индустрии: каждая игра выглядит и работает плохо практически до самой финишной прямой: оптимизации под различные системы и отправки её «на золото» (в печать). Другое дело, что разработчики стараются оберегать игроков от данной информации, дабы преждевременно не вызывать у них негативные эмоции и не провоцировать их на ложные выводы.

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Как поясняет Барлог, разработка современных игр это невероятно сложный процесс, и оптимизировать их, когда в них постоянно что-то меняется — ответственная и нетривиальная задача. По словам Барлога, разработчики всегда стараются выпустить максимально оптимизированную и качественную игру; иногда это им удаётся, иногда — нет, но вовсе не потому, что разработчики не пытались.

Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября. На сей раз разработчики уверены, что дополнительных переносов не будет.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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