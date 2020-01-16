Когда CD Projekt RED в начале лета прошлого года устами Киану Ривза огласила точную дату релиза Cyberpunk 2077 — 16 апреля 2020 — многие игроки отнеслись к данному заявлению скептически и, глядя на масштаб проекта, закономерно предположили, что релиз перенесут, а то и не раз. Что ж, буквально несколько минут назад появилась возможность заявить: «Я же говорил!».

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Итак, релиз Cyberpunk 2077 отложен до 17 сентября этого года. Как пишет CD Projekt RED в специальном обращении, проект готов, однако ещё есть работа, которую необходимо выполнить: Найт-Сити — это огромный и сложный с технической точки зрения город, полный различных историй, мест и контента, и всё это необходимо проверить и «отполировать», прежде чем выпустить игру в релиз.

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Как поясняют разработчики, они хотят, чтобы Cyberpunk 2077 стал их коронным проектом в нынешнем поколении, поэтому дополнительные месяцы позволят им сделать игру идеальной. Под конец обращения нас поблагодарили за поддержку и порекомендовали следить за новостями.