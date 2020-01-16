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Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября

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Когда CD Projekt RED в начале лета прошлого года устами Киану Ривза огласила точную дату релиза Cyberpunk 2077 — 16 апреля 2020 — многие игроки отнеслись к данному заявлению скептически и, глядя на масштаб проекта, закономерно предположили, что релиз перенесут, а то и не раз. Что ж, буквально несколько минут назад появилась возможность заявить: «Я же говорил!».

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Итак, релиз Cyberpunk 2077 отложен до 17 сентября этого года. Как пишет CD Projekt RED в специальном обращении, проект готов, однако ещё есть работа, которую необходимо выполнить: Найт-Сити — это огромный и сложный с технической точки зрения город, полный различных историй, мест и контента, и всё это необходимо проверить и «отполировать», прежде чем выпустить игру в релиз.

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Как поясняют разработчики, они хотят, чтобы Cyberpunk 2077 стал их коронным проектом в нынешнем поколении, поэтому дополнительные месяцы позволят им сделать игру идеальной. Под конец обращения нас поблагодарили за поддержку и порекомендовали следить за новостями.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Сейчас обсуждают

Макс Песков
21:29
отличная новость, но за 4.5к не нужна, спс, такие деньги отдавать за игры это за гранью. Мыльный ведьмак за 4,5к спасибо, не надо
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Олег Власов
21:26
Екатерина не поясните в каком плане графон опустили?
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
Наиль Билалов
21:25
Т.е если сразу не будет умеренных цен то обсер можно сказать случился, ок fixed.
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mimigen
21:20
Вы им пользовались, держали в руках и собирали на его основе системный блок? Специально зашел на маркет, там один из отзывов очень разгромный. Не отвечающий истине. Но здесь-то перед вами пользователи...
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Катя Изосимова
21:20
Нет.уже произошел дайнгрейд графики. Есть примеры,когда после даунгрейда ее обратно улучшили?
Релиз Cyberpunk 2077 отложили до середины сентября
Наиль Билалов
21:20
Новые цены и новый виток неосвоенного 14нм "дефицита".
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puding
21:18
Есть способ массово перегнать юзверей на линукс. Надо, чтобы майки внедрили в винду неудаляемый механизм самоблокирования работы пиратских версий винды, на что они, разумеется, никогда не пойдут, зная...
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SlasheR
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ffe
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