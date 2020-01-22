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Слух: релиз Cyberpunk 2077 отложили из-за серьёзных проблем с оптимизацией на консолях

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Как известно, на прошлой неделе CD Projekt RED отложила релиз Cyberpunk 2077 до 17 сентября, чем очень сильно огорчила поклонников своего творчества. В качестве официального объяснения причин переноса указывались лишь общие фразы про истребление ошибок, достижение высокого уровня качества продукта и так далее. Но известный польский инсайдер Борис Неспилак, знакомый с ситуацией в студии, назвал «настоящую» причину переноса.

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По словам Неспилака, CD Projekt RED столкнулась с большими проблемами с оптимизацией Cyberpunk 2077 на консолях текущего поколения, в особенности — на стандартной версии Xbox One, где игра работает из рук вон плохо. Как заявляет инсайдер, у разработчиков был план: либо решить проблему до января, либо перенести релиз. Очевидно, решить проблему до указанного срока не удалось.

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Также инсайдер поделился информацией о готовности проекта в целом: основная сюжетная линия была готова уже три месяца назад, однако студия ещё доделывает некоторые сторонние квесты.

Хотя Неспилак пользуется авторитетом на родине, важно помнить, что это слух, который, к тому же, мог стать жертвой трудностей перевода.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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worlock
16:04
По бороде бы их пустили и дали боярам поиграть. Я даже чуть предзаказ в стиме не оформил, но опомнился. Больше никому верить нельзя, никаких предзаказов.
Слух: релиз Cyberpunk 2077 отложили из-за серьёзных проблем с оптимизацией на консолях
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