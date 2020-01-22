Как известно, на прошлой неделе CD Projekt RED отложила релиз Cyberpunk 2077 до 17 сентября, чем очень сильно огорчила поклонников своего творчества. В качестве официального объяснения причин переноса указывались лишь общие фразы про истребление ошибок, достижение высокого уровня качества продукта и так далее. Но известный польский инсайдер Борис Неспилак, знакомый с ситуацией в студии, назвал «настоящую» причину переноса.

реклама

По словам Неспилака, CD Projekt RED столкнулась с большими проблемами с оптимизацией Cyberpunk 2077 на консолях текущего поколения, в особенности — на стандартной версии Xbox One, где игра работает из рук вон плохо. Как заявляет инсайдер, у разработчиков был план: либо решить проблему до января, либо перенести релиз. Очевидно, решить проблему до указанного срока не удалось.

реклама

Также инсайдер поделился информацией о готовности проекта в целом: основная сюжетная линия была готова уже три месяца назад, однако студия ещё доделывает некоторые сторонние квесты.

Хотя Неспилак пользуется авторитетом на родине, важно помнить, что это слух, который, к тому же, мог стать жертвой трудностей перевода.