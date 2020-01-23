Несколько часов назад Valve провела на Reddit сессию вопросов-ответов, посвящённых VR-проекту Half-Life Alyx. Вопросов и ответов было много, но по большей части они были крайне узконаправленными, поэтому из всей сессии можно отметить разве что парочку важных ответов Valve.

реклама

Во-первых, работа над Half-Life Alyx практически полностью завершена: сам проект готов, разработчики в основном занимаются исправлением ошибок и общей «полировкой» игры. Как следствие, Valve уверена в том, что Half-Life Alyx выйдет в обозначенный срок (март 2020).

реклама

Во-вторых, по словам представителей Valve, в работе над Half-Life Alyx принимают участие 80 специалистов — это больше, чем над любым другим проектом компании. В-третьих, игра будет локализована на 10 языков (русский в их числе), однако на данном этапе Valve не уверена, будет ли делать полноценную озвучку на каждом из них, поэтому пока предположим, что локализация ограничится субтитрами.

Привычная атмосфера Half-Life сохранится, а в игре обязательно будет поездка на поезде. Какая же Half-Life без поездки на поезде!

реклама

Наконец, авторы подтвердили, что по продолжительности Half-Life Alyx примерно соответствует Half-Life 2. По крайней мере, тестировщики игры проходят её от начала и до конца примерно за то же время, что вторую часть. Перед релизом нам ещё покажут несколько записей игрового процесса.

реклама