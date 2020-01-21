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Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam

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Дополнено: Полчаса назад в Steam официально началось описанное нами ранее в рамках данного материала событие. С сегодняшнего вечера и вплоть до дня выхода Half-Life Alyx, который, правда, ещё не объявлен, любой желающий может бесплатно поиграть в коллекцию игр серии Half-Life. Хотя в официальном перечне этого не указано, но ответвления Half-Life Opposing Force и Half-Life Blue Shift тоже принимают участие в акции, так что сам Гейб велел пройти не менее увлекательные приключения Адриана Шепарда и Барни Калхуна.

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Оригинал: Пользователи Steam наткнулись на случайно возникшее на их экранах уведомление о начале события, в ходе которого коллекция Half-Life стала бесплатной до выхода Half-Life Alyx. По всей видимости, компания Valve случайно раньше времени разослала уведомление об «ивенте», поскольку при переходе по упомянутой в нём ссылке игроки обнаружили лишь ошибку.

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Стоит отметить, что в английской версии уведомления речь шла о некоем сборнике Half-Life Collection, однако в Steam существует лишь похожий сборник Half-Life Complete, куда входят все игры серии Half-Life, а также Team Fortress Classic. Возможно, к началу события Valve выпустит специальный сборник.

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Напомним, что Half-Life Alyx — это VR-игра, события которой разворачиваются до событий Half-Life 2. Гордон Фримен после встречи с G-Man’ом в Чёрной Мезе крепко спит в стазисе и ни о чём не подозревает, а мы в это время будем играть за Аликс Вэнс, помогающую своему отцу, Илаю Вэнсу, строить Сопротивление расе инопланетных оккупантов, известной как Альянс. Игра должна поступить в продажу в марте; пока без точной даты.

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