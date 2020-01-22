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Unity опубликовала полную версию короткометражки The Heretic

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Анимационный короткометражный видеоролик The Heretic, созданный на движке Unity производства одноимённой компании, был впервые показан в рамках GDC 2019 в марте прошлого года: тогда нашему вниманию продемонстрировали 3,5-минутный отрывок с обещанием вскоре опубликовать и полную версию короткометражки. Что ж, понятие «скоро» у каждого своё, и у Unity оно означает период продолжительностью примерно в год. Но лучше поздно, чем никогда.

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Как пишут разработчики, их главная задача — показать, на что способен движок Unity. К слову, в прошлом году данная демка воспроизводилась в реальном времени в разрешении 1440p при тридцати кадрах в секунду на компьютере «потребительского класса». Каковы у Unity понятия о «потребительском классе», впрочем, неизвестно. Главное, чтобы не столь же размытые, как их внутреннее определение слова «скоро».

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