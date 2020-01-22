Unity опубликовала полную версию короткометражки The Heretic
Анимационный короткометражный видеоролик The Heretic, созданный на движке Unity производства одноимённой компании, был впервые показан в рамках GDC 2019 в марте прошлого года: тогда нашему вниманию продемонстрировали 3,5-минутный отрывок с обещанием вскоре опубликовать и полную версию короткометражки. Что ж, понятие «скоро» у каждого своё, и у Unity оно означает период продолжительностью примерно в год. Но лучше поздно, чем никогда.
реклама
Как пишут разработчики, их главная задача — показать, на что способен движок Unity. К слову, в прошлом году данная демка воспроизводилась в реальном времени в разрешении 1440p при тридцати кадрах в секунду на компьютере «потребительского класса». Каковы у Unity понятия о «потребительском классе», впрочем, неизвестно. Главное, чтобы не столь же размытые, как их внутреннее определение слова «скоро».
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила