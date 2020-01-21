Сегодня id Software сняла эмбарго на публикацию предварительных обзоров DOOM Eternal, а вместе с тем и самой себе развязала язык. Не секрет, что последнее время стало модно измерять продолжительность видеоигр, и разработчики DOOM Eternal не стали исключением.

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В беседе с изданием PCGamesN исполнительный продюсер проекта Марти Страттон уточнил, что разработчики очень гордятся своим новым проектом и заявил, что он примерно в два раза больше DOOM 2016. Дальше господин Страттон позволил себе не очень скромные высказывания, гласящие о том, что DOOM Eternal — это лучшая игра из созданных id Software, уровни стали больше, чем когда бы то ни было, количество демонов удвоилось, и многое другое.

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Кроме того, Страттон заявил, что студия с пользой потратила полученное в результате переноса выхода DOOM Eternal время. Разработчики выловили уйму багов, повысив тем самым качество продукта. Нового контента, впрочем, к релизу ждать не следует.

В среднем прохождение кампании DOOM (2016) занимает порядка 12 часов. Получается, что прохождение DOOM Eternal займёт более двух десятков часов. А интересно этим будет заниматься или нет, узнаем 20 марта.