Море свежего геймплея DOOM Eternal
Несколько минут назад Bethesda Softworks сняла запрет на публикацию записей игрового процесса и обзоров на превью-версию DOOM Eternal, благодаря чему у нас появилась возможность насладиться сразу несколькими видео и мысленно подготовиться к мартовскому началу адского безумия.
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В рамках предварительного обзора журналистам удалось посетить различные игровые локации и встретить как знакомых демонов вроде ревенанта и какодемона, так и совершенно новых, таких, как пикирующие на героя горгульи. Журналисты посчитали важным отметить, что каждый вид оружия в DOOM Eternal можно подвергнуть модификациям, а дизайн полей боя стал куда более грамотным и поощряющим тактическое мышление.
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рекламаРелиз DOOM Eternal должен состояться 20 марта на всех актуальных платформах. Нужно отдать Bethesda и id Software должное: они настолько уверены в качестве DOOM Eternal, что не побоялись устроить крупный пресс-«ивент» незадолго до релиза.
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