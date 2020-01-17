Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

CD Projekt RED уверена, что успеет доделать Cyberpunk 2077 к сентябрю

+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Несмотря на то, что технически Cyberpunk 2077 уже готова, в игре хватает ошибок и недочётов, которые обязательно необходимо исправить. В этой связи студия CD Projekt RED отложила релиз игры до 17 сентября, после чего провела крупную сессию вопросов и ответов.

реклама

Один из журналистов закономерно поинтересовался у разработчиков, не последуют ли в дальнейшем дополнительные переносы релиза Cyberpunk 2077, на что получил обнадёживающий ответ. По словам члена совета директоров группы CD Projekt Михала Новаковского, студия знает, что и где нужно делать, поэтому компания уверена в том, что Cyberpunk 2077 выйдет в сентябре.

реклама

Впрочем, чтобы успеть выполнить всю необходимую работу, сотрудникам CDPR придётся «кранчить» (перерабатывать, оставаться на сверхурочные). Хотя CD Projekt следит за тем, чтобы «кранчи» были максимально редким явлением, в случае с Cyberpunk 2077, особенно на текущей, завершающей стадии разработки, без них, увы, не обойтись.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

CD Projekt RED уверена, что успеет доделать Cyberpunk 2077 к сентябрю
+
В конце февраля Larian расскажет что-то новое о Baldur’s Gate III
1
CD Projekt RED напомнила об отсутствии планов по выпуску Cyberpunk 2077 на консолях нового поколения
14
В конце весны игроки в The Elder Scrolls Online отправятся спасать Скайрим от вампирской угрозы, а игра получит русскую локализацию
2
Мультиплеер в Cyberpunk 2077 вряд ли появится раньше 2022 года
8
В этом году Google Stadia получит свыше десятка временных эксклюзивов
2

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 474
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 65
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 139
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
71
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
25
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
60
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
67
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
75
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
20
Alienware Concept UFO - компания Dell представила свой аналог Nintendo Switch на CES 2020
6

Сейчас обсуждают

Илья Сталыпин
16:00
Ну разгоните вы на 7ке лучше,а играть всё равно на 10ке
Оверклокеры выбирают Windows 7 – «Десятка» слишком медленная и неповоротливая
Илья Думаков
15:58
Где тест всего этого? Задрали вы на главной со своими школосборками "накидаю любой херни в корзину"
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
Олег Макаренко
15:54
Перешли бы, если бы не Windows 10. =)
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
Илья Думаков
15:53
Долбоеп ипаный
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
Олег Макаренко
15:51
Windows - просто инструмент, Linux и macOS - культ.
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
ffe
15:50
На Земле крайний ледниковый период ещё не совсем закончился, так что теплеть пока есть куда. В предшествующие времена бывало и гораздо теплее. Взять хотя бы палеоцен-эоценовый термический максимум, ко...
Microsoft собирается снизить выбросы углекислого газа до нуля к 2030 году
Антон вырезай его
15:49
вот
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
Farid Kovalenko
15:49
Ну вот и факт, 7ка по большому счету нужна тем у кого железо мусор.
Оверклокеры выбирают Windows 7 – «Десятка» слишком медленная и неповоротливая
Олег Макаренко
15:48
А с чего Вы взяли, что неопытный пользователь с Linux делов не натворит? И что не так с безопасностью в Windows?
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
Илья Думаков
15:46
Где в данной новости хоть слово про АМД,даун?
CD Projekt RED напомнила об отсутствии планов по выпуску Cyberpunk 2077 на консолях нового поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем