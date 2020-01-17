Несмотря на то, что технически Cyberpunk 2077 уже готова, в игре хватает ошибок и недочётов, которые обязательно необходимо исправить. В этой связи студия CD Projekt RED отложила релиз игры до 17 сентября, после чего провела крупную сессию вопросов и ответов.

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Один из журналистов закономерно поинтересовался у разработчиков, не последуют ли в дальнейшем дополнительные переносы релиза Cyberpunk 2077, на что получил обнадёживающий ответ. По словам члена совета директоров группы CD Projekt Михала Новаковского, студия знает, что и где нужно делать, поэтому компания уверена в том, что Cyberpunk 2077 выйдет в сентябре.

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Впрочем, чтобы успеть выполнить всю необходимую работу, сотрудникам CDPR придётся «кранчить» (перерабатывать, оставаться на сверхурочные). Хотя CD Projekt следит за тем, чтобы «кранчи» были максимально редким явлением, в случае с Cyberpunk 2077, особенно на текущей, завершающей стадии разработки, без них, увы, не обойтись.