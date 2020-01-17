Вчера вечером CD Projekt RED отложила релиз Cyberpunk 2077 почти на полгода — с 16 апреля до 17 сентября — чем расстроила немало поклонников своего творчества. Вскоре после оглашения переноса релиза игроки начали строить предположения о том, что студия намеренно откладывает выход, чтобы лучше подготовиться к выходу консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, но на деле это не совсем так.

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Ещё летом прошлого года руководство студии объясняло, что Cyberpunk 2077 — это проект для нынешнего поколения [консолей и «железа»], и в рамках вчерашней телеконференции финансовый директор CD Projekt RED Пётр Нелюбович напомнил, что планы студии не меняются: Cyberpunk 2077 остаётся проектом для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Хотя разработчики следят за развитием технологий, на данный момент они сконцентрированы на текущем поколении.

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Из формулировок господина Нелюбовича можно сделать несложный вывод о том, что изначально Cyberpunk 2077 выйдет на текущем поколении, но впоследствии всё же заглянет и на «некстген». Что, в общем-то, было бы абсолютно логично и правильно.

Официальная причина переноса релиза, напомним, связана с желанием разработчиков сделать Cyberpunk 2077 своим коронным проектом в этом поколении, а для этого потребуется максимально сгладить все шероховатости и исправить возможные ошибки. Технически же сама игра уже полностью готова.