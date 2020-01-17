Несколько часов назад сбылись опасения игроков: CD Projekt RED официально отложила релиз Cyberpunk 2077 почти на полгода — c 16 апреля до 17 сентября. Своё решение CDPR обосновала тем, что хоть игра и готова, но дабы проект стал коронным для студии в этом поколении, разработчикам необходимо дополнительное время на полировку всех его механик.

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Впрочем, это не все «плохие новости». Как известно, в Cyberpunk 2077 будет сетевой режим: появится он не сразу в день релиза, а гораздо позже, и вот, его появление в тоже откладывается вслед за основной игрой.

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Как пояснил в беседе с инвесторами член совета директоров компании CD Projekt Михал Новаковский, ввиду недавних событий 2021-й год становится маловероятным сроком появления в Cyberpunk 2077 мультиплеера.

Кстати, господин Новаковский назвал сетевой режим Cyberpunk 2077 той самой второй AAA-игрой, над которой корпит CDPR, из чего можно сделать вывод о том, что мультиплеерный компонент Cyberpunk 2077 технически не будет связан с «синглом».