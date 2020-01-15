Несмотря на то, что в конце прошлого года студия Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2, бросать поддержку первой части она вовсе не намерена, что дополнительно подтвердила в свежей публикации на официальном игровом сайте.

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В общем, фанатов Path of Exile ждёт насыщенный год, поскольку разработчики намереваются выпустить четыре аддона-расширения: по одному каждый квартал, при этом анонс первого дополнения в этом году должен состояться ориентировочно в конце февраля. Разработчики сразу предупреждают, что сроки выхода дополнений в этом году могут отличаться от прошлогодних.

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Что касается Path of Exile 2, то работа над ней ведётся, и ведётся активно. К середине года (вероятно, на E3 2020) разработчики планируют показать новый контент, однако конкретизировать сроки проведения бета-тестирования пока не готовы. Пока что планы на «бету» остаются неизменными — конец 2020-го.

Также Grinding Gear Games расширяет свою консольную команду и вносит в мобильную версию Path of Exile запрошенные сообществом после ExileCon изменения.