Несколько часов назад PUBG Corp «протизерила» в своём Twitter новую локацию для PlayerUnknown’s Battlegrounds — «Каракин» (Karakin) — и пообещала, что она появится в игре уже скоро. Что ж, к счастью, это будет уже действительно совсем скоро — со стартом шестого сезона, запланированным на 22 января. Специально по случаю анонса шестого игрового сезона разработчики опубликовали сопутствующий трейлер с демонстрацией нового поля боя, рассчитанного на 64 участника.

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Как пишут разработчики, благодаря разрушаемому окружению Каракин порадует игроков новыми тактическими решениями, в частности, возможностью уничтожить стены с помощью бомб-липучек. Также разработчики отмечают геймплейную особенность под названием Black Zone, которая моментально меняет городской ландшафт.

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Помимо новой карты с шестым сезоном в PUBG появятся правки и изменения в области баланса и игрового процесса.