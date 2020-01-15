Несмотря на все трудности и утечку игроков в другие королевские битвы компания PUBG Corp продолжает стабильно развивать своё детище. Несколько часов назад разработчики анонсировали для PlayerUnknown’s Battlegrounds новую карту под названием «Каракин» (Karakin). Информации о поле боя нет, но из крошечного тизера, сопровождаемого звуком сирены воздушной тревоги, можно сделать вывод о том, что сеттингом для него избрали Ближний Восток. В свете недавних событий весьма жутковатое решение.

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Разработчики пишут, что новое поле боя появится в игре «скоро». Предположительно, со стартом нового, шестого сезона.

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Если верить утечкам, то на новой карте будет задействовано разрушаемое окружение, а её площадь составит 2 квадратных километра.