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PUBG скоро пополнится новым полем боя

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Несмотря на все трудности и утечку игроков в другие королевские битвы компания PUBG Corp продолжает стабильно развивать своё детище. Несколько часов назад разработчики анонсировали для PlayerUnknown’s Battlegrounds новую карту под названием «Каракин» (Karakin). Информации о поле боя нет, но из крошечного тизера, сопровождаемого звуком сирены воздушной тревоги, можно сделать вывод о том, что сеттингом для него избрали Ближний Восток. В свете недавних событий весьма жутковатое решение.

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Разработчики пишут, что новое поле боя появится в игре «скоро». Предположительно, со стартом нового, шестого сезона.

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Если верить утечкам, то на новой карте будет задействовано разрушаемое окружение, а её площадь составит 2 квадратных километра.

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Анатолий Смирнов
01:29
Кружка которая даже не кипятит ,стоит почти 40 бакинских?!Братья-китайцы совсем при.уели с такими то ценами за свой ширпотреб.
Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Кружка Xiaomi с подогревом, лазерный уровень Deko и другое
kib@rg
01:28
Нафиг оно нужно, когда уже этим летом выйдет RDNA2 с лучами и с +59% более быстрыми ядрами. https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-01-14/126056/
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Am386dx-40
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kib@rg
01:18
Расширенная платная поддержка Windows 7 будет еще 2 года, а значит будут и бесплатные сборники патчей типа UpdatePack7R2 с новейшими апдейтами безопасности.
Новая критическая уязвимость ставит под угрозу все ОС Windows за 20 лет - ошибка в crypt32.dll позволит вредоносным программам обманывать антивирусы и выдавать себя за легальное ПО
Alex
01:17
ты писал про процессорные линии, я тебе и ответил как оно есть они не делятся, делятся чипсетные линии. нвме samsung pm981 и пару хардов на процессорных сата, а на чипсетных 1 двд резюк, а всего 6 пор...
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
warmuza
01:13
Не ожидал от тебя такого низкосортного юмора. Это точно ты? Не клон?
Сборка компактного игрового системника
kib@rg
01:13
Тогда уже сравнивай либо 15-ти ваттные 10750U vs 4800U или 45-ти ваттные 10750H vs 4800H
Новые процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir обходят Intel Ice Lake со значительным отрывом в 30%
dinkyjs30
01:13
Вырезка из статьи: "По их словам, в текущем году популярность процессоров AMD продолжит расти, особенно на фоне сохраняющегося дефицита процессоров Intel." А что за дефицит Интел? Я открываю яндекс.м...
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
Тролль Толстый
01:12
Правильно сделал Я, что взял z370 )
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
Антон Горлов
01:12
Это мало 600 мб/с рулит.
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
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