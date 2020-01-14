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В среду Capcom планирует поделиться новой информацией о ремейке Resident Evil 3

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С момента анонса ремейка Resident Evil об игре была представлена только самая основная информация, но уже завтра, 15 января, это недоразумение будет хотя бы отчасти исправлено: Capcom пообещала поделиться новыми сведениями в рамках свежего эпизода Capcom TV, который начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Что входит в понятие «новой информации» по версии Capcom, пока неизвестно: возможно, нам покажут новый трейлер и/или игровой процесс. Учитывая, что на прошлой неделе разработчики уже расщедрились на внушительный список подробностей для журналистов PlayStation Magazine, вряд ли повторение данной информации можно считать свежими подробностями.

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Стоит напомнить, что разработка ремейка Resident Evil 3 велась параллельно с разработкой ремейка Resident Evil 2, и по состоянию на конец 2019 года его готовность составляла 90 %. Capcom обещает, что переносов релиза не случится, так что ждём 3 апреля.

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capcom resident evil 3 resident evil 3 remake
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