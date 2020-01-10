Появились свежие подробности ремейка Resident Evil 3
Ремейк Resident Evil 3 был официально представлен месяц назад. На тот момент были известны лишь базовые подробности игры, однако для крупного материала для журнала PlayStation Magazine разработчики расщедрились на более интересные детали игрового процесса.
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- Ремейк Resident Evil 3 не относится к классу игр с открытым миром, но игрокам всё равно будет, где побродить и что посмотреть;
- Немезида использует улучшенную версию искусственного интеллекта, разработанного для Мистера X (Тирана) из ремейка Resident Evil 2;
- одним из важнейших элементов игрового процесса станет звук: во многом именно на слух придётся полагаться, оценивая окружающую обстановку и выбирая пути следования;
- если верить разработчикам, то они воссоздали модель Немезиды в натуральную величину, чтобы затем использовать эту модель для фотограмметрии;
- в игру вернутся черви-мутанты;
- режима Mercenaries не будет, вместо него в игру перенесли кооперативный режим Resident Evil Resistance;
- Карлос будет игровым персонажем, и его роль в ремейке, судя по всему, станет больше, чем в оригинале;
- механик выбора, влиявшего на последствия при прохождении, в ремейке не будет, как не будет и различных вариантов концовок.
Напомним, что на момент анонса ремейк Resident Evil 3 был готов уже на 90 %. Релиз запланирован на третье апреля.
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