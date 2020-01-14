Несмотря на то, что E3 2020 начнётся ещё только через полгода, отдельные именитые участники данной выставки уже делятся своими планами. Так, несколько часов назад Sony (PlayStation) официально объявила о том, что во второй раз пропустит мероприятие из-за несоответствия его видения тому, на чём желает сделать акцент компания, и что вместо E3 было решено посетить множество игровых «ивентов» по всему миру.

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Естественно, после этого игроки встревожились и решили поинтересоваться, как поведёт себя в этом году Microsoft (Xbox), пресс-конференция которой на прошлогодней E3 в отсутствие Sony была самой мощной и запоминающейся. Успокоить любителей игр решил лично руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер.

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В своём официальном Twitter Спенсер заявил , что команда Xbox усердно готовится к E3 и ждёт, когда у неё представится возможность поделиться с любителями игр планами на будущее. 2020-й год станет новым этапом в креативности и техническом прогрессе проектов команды Xbox.

Предположительно, именно на E3 2020 Microsoft впервые продемонстрирует игры нового поколения для своей консоли Xbox Series X.