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Sony пропустит выставку E3 в этом году

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В 2019 году компания Sony впервые пропустила крупное игровое мероприятие E3, решив сконцентрироваться на собственных площадках. Предполагалось, что это связано с желанием компании громко выступить уже на E3 2020 и показать игры нового поколения, но нет: в беседе с деловым изданием Games Industry представитель Sony Interactive Entertainment пояснил, что и в этом году E3 останется без одного из своих главных участников.

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По словам представителя SIE, компания уважает E3 и организацию ESA (Ассоциация развлекательного ПО), но видение мероприятия не совпадает с тем, на чём Sony желает сделать акцент в этом году. Вместо этого компания планирует принять участие в многочисленных мероприятиях по всему миру, дабы фанаты почувствовали себя частью семьи PlayStation.

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Если верить небезызвестному новостному редактору портала Kotaku Джейсону Шрайеру, то отказ Sony от участия в E3 вызван конфликтом с ESA. Хотя это немного противоречит словам Sony об уважительном отношении к данной ассоциации.

Стоит отметить, что в прошлом году Sony вполне успешно анонсировала новинки в рамках серии трансляций State of Play, так что участие в E3 ей не особо-то и нужно.

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