Как известно, в прошлом году Bethesda перенесла релиз DOOM Eternal на 20 марта, чтобы довести проект до состояния, способного превзойти ожидания сообщества. С одной стороны, цель благородная, а с другой, Bethesda расстроила немало поклонников франшизы DOOM в частности и шутеров в целом. И вот, чтобы немного загладить вину, завтра, 14 января, в 20:30 по московскому времени издатель опубликует новый игровой трейлер.

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Напомним, что помимо ураганной кампании, где Думгаю предстоит сразиться с ордами демонов, в DOOM Eternal также будет представлен асимметричный мультиплеер под названием Battlemode, в рамках которого до зубов вооружённый Думгай противостоит команде из двух супердемонов со специальными способностями.

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От классического Deathmatch пришлось отказаться, потому что разработчики посчитали данный режим неподходящим атмосфере DOOM. И не согласиться с ними в данном случае трудно.