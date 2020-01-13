На прошлой неделе в Сети появилась громадная утечка информации касательно следующей игры серии Assassin’s Creed. Информация гласила, что новинка будет носить название Ragnarok, привнесёт немало изменений в боевую систему и геймплей в целом, а её действие развернётся в Северной Европе во времена викингов.

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Хотя всё это звучит правдоподобно, авторитетный игровой аналитик Даниэль «ZhugeEX» Ахмад, ссылаясь на свои источники, отмечает, что данная информация некорректна: игра даже не носит подзаголовок Ragnarok. По мнению аналитика, опубликовавший утечку энтузиаст угадал с информацией об улучшенной боевой системе, однако в целом сведения далеки от достоверных.

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