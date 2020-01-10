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Утечка: подробности и сроки выхода новой Assassin’s Creed про викингов

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Слухи о том, что в стенах Ubisoft разрабатывают Assassin’s Creed про викингов, ходят уже много месяцев. Долгое время утечки ограничивались лишь небольшими подробностями, которые теоретически могут иметь место в Assassin’s Creed, теперь же в Сети всплыл огромный перечень особенностей, пройти мимо которого было бы неправильно.

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Итак, если верить утечке, то новинка носит название Assassin’s Creed Ragnarok и является кроссгенным проектом, то есть, помимо PC выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений. Анонс якобы должен состояться в рамках мероприятия PlayStation Meeting в следующем месяце, а релиз — в конце сентября.

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В рамках кампании игроки будут управлять одним персонажем — ассасином Йора (Jora), который в зависимости от выбора может быть либо мужчиной, либо женщиной. По сюжету, Йора — предводитель группы путешественников из четырёх человек, и этот сюжетный момент важен, поскольку, если верить утечке, новая Assassin’s Creed поддерживает совместное прохождение.

Согласно утечке, Assassin’s Creed Ragnarok разовьёт начатые в прошлых частях механики ролевой игры: появятся классы персонажа, система репутации, которую надо зарабатывать, выполняя квесты жителей в городах, и так далее. Оружие начнёт изнашиваться, появятся новые механики «альпинизма», включая возможность лазать по деревьям. Будет значительно усилена механика скрытности: игрок сможет прятаться в грязи, снегу, кустах, стогах сена и тому подобном, а также скрываться в толпе, если одежда это позволяет.

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Заявлена огромная карта мира — местом действия игры станет практически вся Северная Европа. Игроки смогут планировать налёты на форты и поселения: захваченные поселения, например, будут приносить доход, в частности, от торговли. Вернутся морские путешествия, однако в новой части серии они будут носить больше торговый и исследовательский, чем боевой характер.

Хоть всё и звучит правдоподобно, но желательно относиться к вышеизложенной информации с изрядной долей скептицизма.

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