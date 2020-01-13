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На следующей неделе пройдёт открытый тест карточной игры по вселенной League of Legends

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В середине октября прошлого года в рамках празднования 10-летия League of Legends разработчики из Riot Games устроили залп из тяжёлой артиллерии, анонсировав сразу несколько новых игр собственного производства. Одной из них стала коллекционная карточная игра Legends of Runeterra по вселенной League of Legends с расчётом на релиз в 2020 году.

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Новый год наступил, и вот, Riot уже готовится провести открытое тестирование Legends of Runeterra. Несколько часов назад разработчики сообщили о том, что тестирование игры стартует 24 января в 22:00 по московскому времени. В том случае, если вы подавали заявку на участие в ограниченном раннем доступе, вам дадут дополнительные сутки тестирования, и для вас оно начнётся 23 января в 22:00 по МСК.

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Как пишут разработчики, за время, прошедшее с момента демоверсии и до начала открытого тестирования в Legends of Runeterra многое изменилось: улучшилась экономика, появились ранговые игры, новые защитники, поля боя и многое другое.

Полная версия игры выйдет уже в этом игры, и как только Riot определится с точной датой, то непременно нам сообщит.

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