Когда Capcom официально представила ремейк Resident Evil 3, она сразу же огласила и дату его выхода — 3 апреля наступающего года. С одной стороны, это замечательно, ведь поклонники Resident Evil сразу знают, какую дату обводить красным кружочком в календаре, с другой же стороны, реалии игровой индустрии таковы, что переносы релизов — это совсем не редкость.

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В случае с ремейком Resident Evil 3 же можно не переживать: как поведали продюсеры игры Масао Кавада и Питер Фабиано, работа над проектом уже практически завершена — ремейк готов на 90 % и сейчас проходит этапы доведения до ума — поэтому никаких переносов релиза не случится.

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Несмотря на то, что в ремейке Resident Evil 3 будет представлено больше изменений по сравнению с оригиналом или ремейком Resident Evil 2, авторы обещают, что игра сохранит свой первоначальный шарм.