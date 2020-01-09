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Переиздания DOOM и DOOM II добрались до PC и получили поддержку аддонов и 60 fps

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Переизданные версии DOOM и DOOM II появились на консолях и мобильных устройствах ещё летом минувшего года. Учитывая, что «оригиналы» всегда были доступны на PC, с их перевыпуском на старшей платформе решили повременить. К счастью, долго ждать не пришлось, и уже с сегодняшнего дня обновлённые версии бессмертной классики шутеров от первого лица доступны на PC посредством собственного «лончера» от Bethesda.

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Вместе с выпуском PC-версии разработчики внесли в переизданные версии DOOM и DOOM II важные изменения: внедрили поддержку кадровой частоты в 60 fps, добавили функции быстрой загрузки/сохранения, возможность выбирать игровые уровни, «оружейную карусель», настройки яркости и многое другое.

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Кроме того, игры отныне официально поддерживают аддоны-модификации, включая выпущенный недавно Джоном Ромеро «мегавад» SIGIL.

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