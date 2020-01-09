В первых числах января Epic Games недвусмысленно намекнула на то, что прекращать пополнять игротеки пользователей своего магазина подарочными играми она в этом году пока не собирается и заявила, что с 9 января начнёт дарить «рогалик» For the King. Вскоре из-за технических проблем подарок сменили на платформер-метроидванию Sundered, и вот, указанный день наступил. Забрать Sundered можно будет вплоть до вечера 16 января.

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В Sundered нам предстоит принять на себя роль Эш, путешествующей по разрушенному вдохновлённому произведениями Говарда Лавкрафта миру, полному страшных врагов и могущественных «боссов». Игра привлекает в первую очередь своим нестандартным для игр художественным стилем: уровни здесь будто нарисованы от руки.

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На следующей неделе Epic Games раздаст платформер Horace.