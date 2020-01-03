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Похоже, Epic Games продолжит дарить игры и в этом году

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Целый год Epic Games раздавала в своём магазине подарочные игры разных жанров, бюджетов и годов выпуска. В среду компания отметила наступление нового года сразу тройкой приятных подарков, и, похоже, останавливаться на этом не собирается. Несколько часов назад на главной странице Epic Games Store появилась информация о том, что в следующий четверг, 9 января, в сервисе будут раздавать очередную игру.

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Ею станет For The King — сложная стратегия с элементами «рогалика» (rogue-like) и пошаговой тактики, в которой каждое прохождение уникально благодаря процедурной генерации карт, событий и заданий.

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Пока неясно, закончится на For The King «подарочно-скидочный» период отношений Epic Games Store со своими пользователями или же за нами будут ухаживать ещё целый год. Узнаем либо 9 января, либо раньше, если Epic Games соизволит прокомментировать ситуацию.

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